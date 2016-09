Halo 3 – Die Vollendung der Trilogie

Nun ist auch der dritte Teil des Kassneschlagers auf dem Markt und sprengt in Amerika schon wieder die Rekorde. Schon am ersten Verkaufstag stürmen tausende Menschen (zum größten Teil Jugendliche) die Läden um sich noch ein Spiel zu ergattern.

Das sowieso schon hochgepriesene Spiesystem hat sich nur geringfügig verändert und wenn dann nur durch die neuen Controller und die neuen Features (dazu später mehr) beeinflusst. Das Gameplay ist weitesgehendgleich geblieben, allerdings ist über L/R nun ja auch noch ein LB/RB Knopf entstanden der nun für das nachladen zuständig ist. So kann z.B mit einer Waffe geschossen und mit der anderen nachgeladen werden. So und nun kommt die eigentlich wichtigste Neuerung, das einsetzten von Features. So kann nun z.B das sogenannte „Bubble Shield“ eine blasen förmiger Schild der durch das drücken der X-Taste fallen gelassen und aktiviert wird. Dieses Shield ist Kugel undurchlässig und kann nicht durch Granaten zerstört werden, allerdings ist es leider begehbar also niemals einem Brute den Rücken zudrehen und dann ein Shield aktivieren^^:-D. So kann man auch die im ersten und zweiten Teil oft vorkommenden Geschütze aus ihrer Verankerung reißen und dann mitnehmen.

So gibt es auch die von den Spielern heißgeliebte Fahrzeuge und Neuerungen, d.h. es gibt neue Fahrzeuge von Seiten der Marines und ganz neu Fahrzeuge der Brutes die übrigens von der Story aus gesehen die Hauptgegner sind.

Und zu guter letzt geht es noch um die Waffen und die von von vielen Seiten gelobte Grafik.vBei den Waffen ist endlich wieder die im zweiten Teil von manchen vermisste Standardwaffe(MG) dabei und hat durchaus eine zerstörerischere Wirkung als vorher. und auch ansonsten gibt es als Neuerung auch noch neue Waffen der Brutes, welche in den vorigen Teilen noch zu erahnen waren, aber noch nicht aufgesammelt werden durften. (z.B. der Hammer des Bruteendgegners im zweiten Teil).

Nun bei der Grafik scheiden sich die Geisterdie einen sind geradezu begeister und andere vergleichen es direkt mit Spielen wie crysis. Wobei ich hierbei einfügen muss, dass es sich um zwei verschiedene Spielarten handelt das einen ist für Xbox produziert also einen Konsole, bei der man mit dem auskommen muss was da ist an grafischen möglichkeiten und beim Computer ist diese nicht beschränkt, sodass Crysis natürlich einen bessere Grafik hat, wobei Halo durchaus mithalten kann. Meiner Meinung nach ist Halo einer der vielversprechendsten Spiele die im Moment zu kaufen sind und ich würde jedem der eine Xbox360 besitzt kann ich den Kauf dieses Spieles nur empfehlen.