Über DCGames.de

DCGames.de ist ein seit 2007 existierender, gemeinschaftlicher Blog über Computer- und Konsolenspiele und bietet seinen Lesern seit jeher Spielberichte, ausführliche Tests und Spiele-Reviews sowie jede Menge hilfreicher Tipps und Tricks, sowohl zu den Games selbst, als auch in den Bereichen Hardware- und OS-Optimierung.

In seiner Anfangszeit, d.h. vor 2007, waren wir noch ein Forum, jedoch kamen wir schnell zu der Überzeugung, dass wir unsere Inhalteund Erfahrungen besser und für eine breitere Masse in Form von Artikeln an den Leser bringen können. Die Idee zu DCGames kam dabei zum einen an unserem Spaß am Zocken und daddeln und zum anderen aus einer gewissen Enttäuschung über die Mainstream-lastige und vorhersehbare Berichterstattung in etablierten Gaming-Printwerken

Ergänzt wird das Angebot durch Berichte über Internet-Trends, Freizeitaktivitäten und gelegentlich auch Sport.