Splinter Cell Double Agent auf der Wii

Wie wir in unserem Splinter Cell Double Agent Review bereits erwähnt haben, konnte sich der vierte Teil der Splinter Cell Reihe aufgrund unzähliger Bugs nicht auf dem PC durchsetzen. Danach ist Double Agent jedoch auch noch auf den Konsolen erschienen. Wir haben uns mal die Wii-Version des Spiels besorgt und durchgespielt.

Gibt es denn überhaupt Unterschiede zwischen der PC- und Konsolenfassung?

Hierbei haben wir festgestellt, dass sich die Konsolenfassung vollkommen von der PC-Version unterscheidet, denn für die zwei Plattformen wurden verschiedene Entwicklerteams eingesetzt.

Da die Wii-Konsole von der Hardware her den anderen Next Generation – Konsolen unterlegen ist, musste besonders die Grafik darunter leiden: triste Innen- und Außenareale und unspektakuläre Lichteffekte lassen das Spiel wirken, als sei es vor fünf Jahren programmiert worden.

Umgestaltetes Leveldesign…

Wo wir gerade bei Innen- und Außenarealen sind: Obwohl die Story in beiden Versionen die gleiche ist, wurde das Leveldesign völlig umgestaltet und man kommt sich vor, als spiele man ein modifiziertes Double Agent. Das stört jedoch keinesfalls, da man hier praktisch ein etwas „anderes“ Double Agent spielt.

… das zu linear geraten ist

Was in der Konsolenfassung jedoch stört ist, dass man einfach aneinander geschachtelte Missionen zum spielen bekommt, in der PC-Fassung hatte man gerade in den JBA-HQ Missionen mehr Freiheiten, auf der Wii hingegen wirkt alles viel zu linear.

Besonders cool: Die Steuerung

Schaut man sich die Steuerung an, gewinnt die Wii auch bei diesem Spiel einen zusätzlichen Spielspaß – Bonus durch die leicht zu bedienenden, innovativen Steuerelemente (Wiimote und Nunchuck). Ziehe ich beispielsweise den Nunchuck nach oben, springt mein Charakter. Das sind einfach Dinge, die die Wii immerwieder interessant machen.

Lange drauf gewartet: Der Koop-Modus

Ein zusätzlicher Pluspunkt erhält die Konsolenfassung dank des eingebauten Koop-Modus, den ich in der PC-Fassung so schmerzlich vermisst habe. In diesem Modus lädt man sich einen Freund nach Hause ein und spielt zusammen am Fernseher per Splitscreen weitere Missionen mit KI-Gegnern.

Apropos KI: diese hat sich gegenüber den älteren Splinter Cells leider immernoch nicht deutlich verbessert, was sich aber nicht negativ auf das Gameplay auswirkt.

Fazit

Ich persöhnlich kann mich nicht entscheiden, welches Double Agent ich besser finden soll, denn beide Versionen ergänzen sich durch ihre Unterschiede. Wenigstens gibt es auf der Wii – Konsole keine Bugs, die zum Absturz führen.

Und endlich (!) kann ich auch in Double Agent wieder mit einem Freund zusammen zocken, da stört auch nicht mehr die etwas schlechter geratende Grafik.

Für Splinter Cell Fans, die bereits die PC – Fassung gespielt haben und eine Wii besitzen, sollten mal reinschauen, zumal das Spiel auch schon für unter 30€ zu erhalten ist.