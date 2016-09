Verkaufszahlen von PS3 überholen Wii

Mittlerweile ist die Playstation 3 in Schwung gekommen und überholte die Wii vom 5. – 11 November mit einer Verkaufszahl von 55.924 Exemplaren in Japan. Die hatte sich in diesem Zeitraum nur 34,456 Mal verkauft. Die Harware-Verkaufscharts führt jedoch weiterhin der Nintendo DS an, welcher unter anderem auch bei Amazon.de zu erhalten ist: Nintendo DS Lite Konsole silber

Nachtrag von Dennis: Die Daten sind leider nicht mehr aktuell, die Verkuafszahlen der PS3 haben lediglich in Australien die der Wii überholt. Ansonsten schlägt die Wii was Verkaufszahlen anbelangt nicht nur die PS3 sondern auch die XBOX 360.

Es gibt auch Monate da überholt die PS3 jedoch die Wii, die Daten stammen hier jedoch vom 26 November 2007. Weitere Verkaufszahlen finden sich übrigens hier. Dort gibt u.a. auch Infos zu den Verkaufszahlen der einzelnen Spiele und Programme: