Tutorial: Trigami Display Ads Zeitsteuerung

Seit kurzem gibt es bei Trigami, dem innovativem Online-Marketing für Blogger, ein neues Angebotsformat: Das Display Ad. Beim Display Ad handelt es sich um einen Banner, welcher über einen bestimmten Zeitraum auf dem jeweiligen Blog an prominenter Stelle zu sehen seien muss. Ich habe das ganze auch mal getestet und so kann man noch bis zum 11.08.2008 auf DCGames.de einen, wie ich finde, ansprechenden Flashbanner zum McDonald’s 1×1 finden.

Display Ad wird nicht angezeigt

Leider haben die Display Ads momentan noch einen kleinen Nachteil: Sie sind erst ab Beginn der Kampagne sichtbar. Will man diese also in einem extra Div-Container darstellen (evtl. mit einer festen Breite und Höhe) ist diese Fläche bis zum Start der Kampagne leer. Trigami zeigte sich zwar auf meine Anfrage hin äußerst kulant: der Banner kann auch erst am Morgen des Trigami Display Ad Kampagnenstarts eingebunden werden. Jedoch hat mich interessiert, ob man hier nicht mit PHP ein wenig herumspielen könnte, um den Div erst ab einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen und anschließend wieder auszublenden. Folgendes Skript ist dabei herausgekommen ((Hinweis: Der Code ist sicherlich nicht sauber programmiert, erfüllt aber seinen Zweck. Einbinden erfolgt auf eigene Gefahr und ich übernehme keine Haftung)):

<?php

$trigami_start = 1217908800; //Datum Beginn im UnixTimestamp

$trigami_ende = 1218513600; //Datum Ende im UnixTimestamp

if($trigami_ende <= time()) : ?> <!-- AdSense etc. --> <?php elseif($trigami_start <= time()) : ?> <div><!-- Trigami Display Ad hier --></div> <?php endif; ?>

Was macht der Code nun? Zunächst einmal werden Start- und Endzeit im UnixTimestamp definiert ((Hinweis: Bei der Endzeit darauf achten, den Wert auf einen Tag später als das Enddatum der trigami Kampagne zu stellen)). Zum Umrechnen der normalen Zeit kann man den Unix Time Stamp Rechner verwenden.

Anschließend wird überprüft, ob die Kampagne schon abgelaufen ist. Wenn dem so ist, werden AdSense Anzeigen geschaltet. Ist die Kampagne noch nicht abgelaufen, wird der Code für das Trigami Display Ad angezeigt.

Was ist der Unix Time Stamp ?

Der Unix Time Stamp gibt die Zeit in Sekunden seit dem 1. Januar 1970 an. Dadurch das die Zeit nur in Sekunden angegeben wird (und man somit nur eine einzige große Zahl hat), kann man mit dieser sehr schön in PHP oder anderen Programmiersprachen weiterarbeiten. Kurios: Am 19. Januar 1938 ist die größtmögliche Zahl für ein 32 Bit System erreicht. Somit werden alle Skripte, welchen den Time Stamp verwenden, ab diesem Datum ihren Dienst verweigern.

Trigami plant AdSense Einbindung

Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren, dass ihr euch keine Sorgen um den 19. Januar 2038 machen müsst: Trigami plant langfristig die Möglichkeit der Einbindung des Trigami Affiliate Programms oder alternativ von AdSense Anzeigen während der Übergangsfristen.