The Legend of Zelda-Twilight Princess Spielbericht

Dass bisher außergewöhnlich erfolgreiche und in vielen Fällen hoch gelobte Spiel The Legend of Zelda-Twilight Princess ist auch unserer Meinung nach eins der vielversprechendsten Spiele, die bisher für die Wii auf den Markt gekommen sind. Nachdem wir es für euch angespielt hatten waren der größte Teil von uns begeistert, da es einfach wie maßgeschneidert auf die Steuerung der Wii passt. Auch ist die verspielte Grafik einfach passend zum Charakter des Spiels, da es märchenhaft wirkt und trotzdem noch eine gute Auflösung gewährleistet.

Auch die Story basiert zwar auf sich eigentlich ständig wiederholenden Elementen ist aber dennoch nie wirklich langweilig und bietet fast ungehinderten Spielspaß. Die Story ist flüssig ohne Lücken und schließt nahtlos aber auch durch manchmal recht banale Übergänge aneinander an. Durch die ständig neu gefundenen neuen Waffen und Ausrüstungsgegenstände ist es nie langweilig weil sobald das Interesse an der gerade eben erlangten Waffe abebbt schon die nächste gefunden worden ist und diese dann mit Freuden neu verwendet wird. Zwar sind die Endgegner(Dungeonmaster) immer auf die jeweilige kürzlich erhaltene Waffe abgestimmt aber nie schon zu schwer, als dass man die Waffe noch nicht zur genüge beherrscht. Wir fanden die Endgegner(Dungeonmaster) streckenweise schon fast zu einfach, aber alles in allem wird jeder Endgegner ein wenig schwerer und irgendawann hat auch der gute Wii-Spieler einen Gegner in seinem Kaliber gefunden.

Das einzige was den immensen Spielspaß zu schmälern vermag ist das ständige hin und her gehetze, welches durch die neuen Aufträge verursacht wird. Zwar ist es natürlich klasse und fördelich für den Spieleindruck, wenn eine riesige Karte frei begehbar ist, allerdings ist das erst dann vorteilhaft wenn mann sich von einem Ort zum anderen als Wolf warpen kann.

Was wir besonders ansprechend fanden ist, dass Link sich sowohl in menschlicher Form als auch als Wolf in keiner Weise einschränkt, sondern jede Form eigene Vorteile mit sich bringt und nachher auch wahllos zwischen den Formen gewechselt werden kann.

Alles in allem ist die Wii eigentlich das beste was der Zelda Reihe passieren konnten, denn sowohl Steuerung als auch Spielgefühl werden durch sie so gefördert, sodass das Spiel einfach nur Spaß macht und an Spaß nur wenig einbüßt. Natürlich gibt es auch Kritiker oder Leute die mit dem Spiel nicht so richtig ihren Typ getroffen haben, allerdings glauben wir, dass jeder der eine Wii besitzt das Spiel zumindest mal angespielt haben sollte um zu verstehen zu welchen Leistungen die schon jetzt fähig sein kann und hoffen selber sehnlichst, dass noch mehr solcher Hochglanzprodukte auf den Markt kommen und sich die Leute von Nintendo und Co. noch mehr einfallen lassen um an die großen Ressourcen zu kommen die die Wii zweifelsohne noch hat.