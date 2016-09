Skillgames-Portal made in Germany

Das Spiele-Portal m2p.com ist eine Anlaufstelle für all diejenigen, die gern online kostenlos oder gegen einen Wetteinsatz sogenannte Skillgames spielen möchten. Skillgames sind Geschicklichkeitsspiele, bei denen jeder Spieler durch Geschick, Geduld und Übung seinen persönlichen Highscore erreichen kann, den er bei m2p Games zugleich mit den Highscores der anderen Mitglieder der Community vergleichen kann. Dabei kann jeder Spieler frei entscheiden, ob er die angebotenen Spiele lieber kostenlos und nur zum Vergnügen spielt, um sich die Zeit zu vertreiben, oder darüber hinaus bares Geld auf den eigenen Sieg setzen möchte.

Bei m2p Games, der vituellen Spielewiese der m2p entertainment GmbH mit Sitz in Bochum, die auch Skillgames für Facebook und ähnliche Seiten produziert, werden über 30 verschiedene Games angeboten. Hier kann man kostenlos Knobeln, online Puzzlespiele wie z.B. Mah Jongg knacken oder auch das ein oder andere Quiz, Wortspiel und Rätsel lösen. Ergänzt wird das Angebot durch klassische Kartenspiele wie etwa Rommé, Solitaire oder auch Mau Mau und man kann sogar kostenlos Skat spielen. Im Bereich Sport gibt es 9 Ball und den Klassiker Pool Billard. Auch Backgammon wird als Online Version kostenlos angeboten. Das Angebot des Online Spiele-Portals m2p.com ist damit auf den deutschen Markt zugeschnitten; hier versammeln sich die beliebtesten Geschicklichkeitsspiele der Deutschen.

Um das Geschicklichkeitsspiele-Portal nutzen zu können, muss man sich zunächst einmalig kostenlos auf der Internetseite m2p.com als neuer User registrieren. Hierbei können dann der Online-Name und das sichere Passwort gewählt werden. Das Mindestalter für die Registrierung liegt bei achtzehn Jahren; Kinder und Jugendliche unter 18 dürfen aus Gründen des Jugendschutzes leider nicht bei m2p.com mitspielen. Beginnt man nun zum ersten Mal zu spielen, wird in Abhängigkeit zum Spielerfolg eine persönliche Fahigkeitsstufe ermittelt. Diese kann schwanken und wird immer wieder neu an die individuellen Fortschritte angepasst: Jedes neue Spiel nimmt Einfluss auf den persönlichen Highscore und die Einschätzung der individuellen Skills.

Dann kann man sich live oder zeitversetzt mit den anderen Community-Mitgliedern messen, sie in einem Spiel der Wahl herausfordern und sich herausfordern lassen. In der Community kann man zudem mit anderen Spielefans in Kontakt treten und sich austauschen. In einem Blog werden die neuesten Spiele und die Gewinner vergangener Spielerunden vorgestellt. Das Portal bietet zudem einen kostenlosen Kundenservice per E-Mail und eine kostenlose Service-Hotline sowie ein Hilfeportal an, falls Schwierigkeiten beim Gamen, Fragen auftauchen oder Verbesserungsvorschläge gemacht werden wollen.

Die Spiele auf mp2.com sind zunächst für alle User kostenlos, sofern nichts anderes in der Spielbeschreibung angegeben ist. Es gibt allerdings auch gebührenpflichtige Spiele und Spiele, bei denen ein Wetteinsatz hinterlegt wird, der an den Gewinner ausgezahlt wird oder in einen Jackpot fließt. Dabei erhält der Gewinner, sofern es in der Spielbeschreibung nicht anders vermerkt ist, 80% des Gewinns, während 20% an die m2p entertainment GmbH gehen.

Der Spielgewinn wird auf dem virtuellen Konto des Spielers verbucht und kann dann mittels Paypal in echtes Geld konvertiert und auf das eigene Konto überwiesen werden. Einzahlungen auf das virtuelle Spielerkonto können über Kreditkartenzahlungen, Sofortüberweisungen, paysafecard oder auch paypal erfolgen. Aber Achtung: Nach 12 Monaten, in denen ein Spieler inaktiv war, wird sein Konto aufgelöst. Also immer regelemäßig vorbeischauen!

Die Wetteinsätze der Skillgames beginnen in der Regel bei etwa 0,50 €. Der mögliche Gewinn wird in Relation zum Einsatz angezeigt. Es laufen regelmäßig Aktionen, bei denen neuen Spielern 10 € Bonus geschenkt wird.

Soweit bekannt, herrscht Kein Betrug bei m2p Games: Die Seite hat das GoDaddy.com Web Server Certificate erhalten, das eine hinreichende Verschlüsselung der Daten bescheinigt und auch die Echtheit der Firma mit Sitz in Bochum garantiert. Dadurch, dass sich das Skillgame-Portal m2p.com auf deutschem Boden befindet und an die deutsche Rechtslage gebunden ist, kann der Sicherheit des Unternehmens tendenziell eher vertraut werden.