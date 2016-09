Siedler von Catan Browsergame

Viele gute Brettspiele schaffen es, auch als Videogame oder PC-Spiel erfolgreich zu sein. Genau so ein Spiel ist „Die Siedler von Catan“ vom Kosmos Verlag. Das Spiel gibt es auch als kostenloses Browsergame und genau wie bei der Vorlage muss der Spieler in diesem Spiel versuchen, so schnell wie möglich viele Siegpunkte zu erreichen. Und dabei ist Strategie gefragt!

Und darum geht es in dem Spiel

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Städte- und Siedlungsbauers. Seine Aufgabe ist es, mit anderrn Spielern wichtige Rohstoffe zu tauschen. In dem Basisspiel „Die Siedler von Catan“ ist das geschickte Handeln enorm wichtig. Lehm, Erz, Holz, Wolle und Getreide werden benötigt, um seine Städte und Siedlungen erfolgreich aufbauen zu können. Rohstoffe sind zudem wichtig, weil man mit ihnen die Arbeiter (wie Maurer oder Holzfäller) bezahlen kann. Denn nur mit einem anständigen Lohn werden die Arbeiter an dem Bau des Hauses weiterarbeiten. Damit der Spieler nicht immer in denselben Sachen durch Catan laufen muss, kann man sich mit Rohstoffen auch neue Kleider beim Schneider anfertigen lassen. Wer Rohstofffe benötigt und diese nicht selbst produzieren kann, muss mit seinen Mitspielern handeln.

Ein Beispiel: Dem Spieler fehlt es an Weizen. Dann sollte der Spieler zum Marktplatz gehen, nach einem Müller Ausschau halten und diesem einen Handel vorschlagen.

Die unterschiedlichsten Berufe eines „Catan“-Spielers erkennt man an den Farben (gelb = Müller). Wer im Spiel einmal nicht weiter weiß, sollte im Wirtshaus vorbeischauen, denn dort erhält man zu jedem Spiel eine kurze Anleitung. „Die Siedler von Catan“ ist ein echtes Management-Spiel, von dem es sehr viele Erweiterungen gibt. Für das Browsergame gibt es auf der offiziellen „Catan“-Webseite viele Add-Ons, die einem das Spielen versüßen und Szenarien, die man sich als PDF ausdrucken kann.

Die Community

Das Spiel hat nicht nur viele Anhänger, sondern auch viele Nutzer im Catan Browsergame Forum. Wer Fragen hat, kann diese im Forum stellen und wird diese sehr schnell beantwortet bekommen. Zudem werden in dem Forum Neuigkeiten über das Spiel veröffentlicht und wichtige Hinweise mitgeteilt, die kein „Catan“-Fan verpassen sollte. Natürlich ist das Forum auch völlig kostenlos für den Spieler. Man kann auch anonym eine Frage stellen oder sich zu dem Spiel äußern.

Ein kleiner Tipp für Neulinge

Den größten Fehler, den Siedler-Anfänger machen können, ist direkt zu Anfang des Spiels nur auf die Siegpunktekarte „Längste Handelsstraße“ zu investieren. Viel wichtiger ist der Bau von Siedlungen – denn ohne Siedlung gibt es keine Arbeiter, die Rohstoffe erzeugen können.

Spielen ohne Download oder Zusatzkosten

Wer kostenlose Browsergames spielen möchte, muss nur den Spielenamen in die URL eingeben und schon öffnet sich das Spiel. Nach einer einfachen Registrierung steht dem Spieler dann die ganze virtuelle Spielwelt zur Verfügung.