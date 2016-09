PhotoPoster von Ifolor im Test

Dank Trigami bekam ich die Möglichkeit, ein PhotoPoster von Ifolor kostenlos zu testen. Es handelt sich hierbei um kein bezahltes Review, sondern ich schreibe aus freiem Stücken über das Produkt. Hierzu der Hinweis von Trigami:

Mit diesem Angebot ist lediglich die Verpflichtung verbunden das Testprodukt zu erhalten!

Wenn Ihnen das Produkt gefällt oder sie damit eine interessante Erfahrung gemacht haben, dürfen Sie uns gerne Feedback schicken oder darüber schreiben.

Ok, dann will ich auch gleich mal mit meinem kleinen Testbericht beginnen. Über ifolor.de kommt man direkt zur Bestellseite für das Photoposter, ansonsten bekommt man auch ein Bild auf Leinwand bei der Konkurrenz. Was sofort positiv ins Auge fällt ist die saubere Gliederung der Website und die gute Darstellung. Es wird schnell ersichtlich, was ein Photoposter überhaupt ist, es handelt sich um eine Art Collage im Posterformat, und dank des großen Vorschaubildes gibt es auch gleich ein Beispiel, wie so etwas dann am Ende aussieht.



Nicht unter Linux

Das Posterhochladen erfolgt in einem extra Java-Fenster. Hier gibt es zum einen die Möglichkeit des normalen HTML Uploads, oder aber man lädt per Java hoch. Hier wird dann automatisch der Uploadstatus in Prozent angezeigt.

Problem bei der ganzen Sache ist nur, dass der Upload nicht mit Linux kompatibel zu sein scheint. Ob man HTML Upload oder den Javauploader wählt, jedes kann nur maximal eine Datei hochgeladen werden, danach passiert nichts mehr. Da jedoch die wenigsten Internetsurfer Linux haben und sich erfahrene Nutzer ihre eigene Collage mit Photoshop oder Gimp basteln und diese als normales Poster bestellen können, kommt das Photoposter sowieso für Linuxuser eher nicht in Frage. Das der Upload unter Linux nicht funktioniert, ist also nicht unbedingt als Kritikpunkt zu werten.

nicht unter Opera

Was mich jedoch viel mehr enttäuscht hat, war, dass das Postererstellen auch unter Windows mit Opera, immerhin dem besten Browser der Welt, nicht funktioniert: Hier läuft der Upload zwar ohne Probleme durch, jedoch lassen sich hinterher die hochgeladenen Bilder nicht mehr per Drag&Drop an die entsprechende Stelle auf dem Poster ziehen. Somit kann man auch unter Windows mit Opera kein Poster erstellen.