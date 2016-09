Overlord Dark Legend Test

Parallel zu Overlord 2 öffnet auch die Wii ihre Pforten für den Ableger Dark Legend, welcher die Vorgeschichte zu den beiden PC-, Xbox 360 – und Playstation 3 – Titeln erzählt. Dort übernehmen wir die Rolle des sich noch im jungen Alter befindenen Overlords, welcher als eines von drei Kindern von König Gromgard im Land Grüntal zur Welt kam. An seinem 16. Geburtstag erhält er einen sonderbaren Handschuh, welcher ihn zu einem geheimen Bereich des Schlosses Gromgard führt, wo ihn der Schergenmeister Gnarl bereits erwartet. Neben einer mächtigen Rüstung bekommt er auch die Fähigkeit, eine Horde von Schergen zu befehligen, die ihm helfen sollen, Herrscher über das Land Grüntal zu werden.

So viel zur Handlung, welche zu Beginn in einer nett animierten Zwischensequenz präsentiert wird. Von dort aus Steuern wir den Overlord wie in den Vorgängern aus der Verfolgerperspektive und reisen durch Farbenprächtige Landschaften, in denen es vielfältige Aufgaben zu erledigen gibt, etwa verdorbene Kürbisse auf dem Bauernhof zu zerstören oder das Rotkäpchen durch einen gefährlichen Wald voller Klischee-Fabelwesen zu geleiten. Neben seinen kampflustigen Schergen besitzt der Overlord aber auch eine Axt, um auch mal selber Unheil anzurichten.

Man kann sagen, dass die Steuerung perfekt an die Wiimote und das Nunchuck angepasst wurde und leicht zu erlernen ist. Mit dem B-Knopf lassen wir die Schwergen ausschwärmen, mit A rufen wir sie wieder zurück. Mit dem Steuerkreuz schalten wir beispielsweise durch die verschiedenen Schergentypen, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten besitzen und vielfältige Taktiken ermöglichen. Das alles funktioniert in fast allen Situationen reibungslos, lediglich in hektischeren Kämpfen ist etwas mehr Geschicklichkeit erforderlich.

In Sachen Grafik darf man von der Wii natürlich nicht zu viel erwarten, insgesamt kann sich die Optik jedoch mit wundervollen Landschaften und tollen Effekten sehen lassen. Was jedoch sauer aufstößt sind die in offenen Gebieten auftretenen Slowdowns, die teilweise heftige FPS Einbrüche zur Folge haben. Dies mindert den Spielspaß aber kaum, zumal wir neben der netten Optik auch eine hervorragende Soundkulisse mit stimmiger Musikuntermalung und guten Sprechern geboten bekommen, welche dieses Mal allerdings nur auf Englisch enthalten sind. Schade, denn die deutschen Stimmen aus dem Vorgänger haben ebenfalls viel zur Atmosphäre beigetragen und durch die witzigen Sprüche für den Einen oder Anderen Lacher gesorgt.

Neben den abwechslungsreichen Missionen ist es dem Overlord auch möglich, mit Hilfe von zuvor gesammelten Gold seine Rüstung und Waffen, sowie die Stärke seiner Schergen aufzurüsten. Im weiteren Spielverlauf findet er zudem immer wieder Artefakte, die ihm neue Zauber verleihen, darunter elektrische Blitze, mit denen er seine Schergen im Kampf unterstützen kann. All das war auch schon im Vorgänger enthalten, Dark Legend beinhaltet allerdings auch noch ein paar Neuigkeiten. Erleichternd ist vor allem die Karte, die sehr zur Orientierung beiträgt und uns die wichtigsten Orte markiert. Nett sind zudem die neuen Spezialfähigkeiten der Schergen, wie etwa diese als Bombe zu benutzen und auf Hindernisse oder Gegner zu schleudern, ehe sie explodieren.

An sich kaum Grund zur Kritik, wären da nicht noch ein paar Kleinigkeiten, die etwas störend wirken: zum Einen wiederholen sich gewisse Sprachsamples oft, zum Anderen rückt die Handlung zuweilen in den Hintergrund. Außerdem wirkt der Overlord nicht zwingend wie ein böser Herrscher, vielmehr hilft er den Guten, was letzten Endes aber eher unbedeutend für den Spielspaß ist.