Miramagia – Farmville mit RPG-Elementen

Computerspiele sind ein Wachstumsmarkt. Doch längst führen nicht mehr nur Hardware-hungrige 3D-Blockbuster die Ranglisten an, sondern immer öfter auch Browsergames. Der Vorteil dieser Spiele: Man kann von fast jedem Rechner an fast jedem Ort Spielen. Besonders beliebt in diesem Genre sind Aufbau- und Strategiespiele, da hier die fehlende Grafik-Engine spielerisch am wenigsten ins Gewicht fällt und teilweise sogar die Vorteile einer Online-App überwiegen. Aus diesem Grund haben wir uns eines díeser Aufbau-Games mal genauer angesehen.

Miramagia ist eines der beliebten Farmspiele auf dem deutschen Markt und wurde u.a. als Browsergame of the Year 2011 sowie MMO of the year 2012 ausgezeichnet. Es kommt aus dem Hause Travian, welche durch das gleichnamige Browserspiel zur Antike bekannt sind.

Komplexer als Farmville – und dennoch leicht zugänglich

Von anderen Farmspielen, wie etwa Farmville, unterscheidet sich Miramagia neben einer Rollenspiel-Komponente schon auf den ersten Blick durch den Faktor Magie: Der Spieler ist nicht bloß ein Großgrundbesitzer, sondern kann sich zwischen verschiedenen Klassen wie etwa Magier, Hexer, Druide oder Schamane entscheiden und überhaupt kommen Fantasie und Fabelwesen im gesamten Spielverlauf immer wieder vor. So muss der Spieler etwa immer wieder seinen Drachen füttern und bekommt so Boni oder kann mit einem Regenschauer-Zauber das Pflanzenwachstum beschleunigen.

Zu Beginn werden mehrere Spieler zufällig zu einer Dorfgemeinschaft zusammengewürfelt. In eigenen Dorf werden dann fortan Felder bepflanzt, Dekorationen angebracht (hier seien saisonale Extras wie etwa zu Halloween oder Weihnachten erwähnt) und das Dorf von einer kleinen Ansammlung von Hütten zu einer blühenden Siedlung ausgebaut. Daneben hat der Spieler die Möglichkeit einmal täglich das Dorforakel zu befragen und Gratis-Saatgut zu gewinnen oder den Dorfbaum zu pflegen und so ebenfalls Gegenstände zu erhalten.

Sollte die Harmonie in der Gemeinschaft einmal nicht stimmen kann man auch jederzeit in ein anderes Dorf übersiedeln.

Eine interessante Komponente des Spiels stellt der Marktplatz dar, auf dem man mit etwas wirtschaftlichem Geschick mit dem Verkauf der eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse ein hübsches virtuelles Sümmchen erzielen kann. Wem diese Art des Verkaufens zu komplex ist, der kann auch mit den dorfeigenen NPCs Handel treiben und dabei diverse Mini-Missionen erfüllen.

Fazit: Insgesamt ist Miramagia ein gelungenes Aufbauspiel für die ganze Familie, dass gerade auch dank erweiterter Features wie dem Marktplatz punkten kann. Die Bunte Comic-Grafik mag dabei jedoch nicht jeden ansprechen.