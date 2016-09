Metroid Prime 3 Multiplayer

Der dritte und letzte Teil der Metroid Trilogie führt die Geschichte nun zu Ende. Ein Multiplayer Modus war für Metroid Prime 3 zunächst nicht vorgesehen, durch die Vorteile eines Internetzugangs, welchen die Wii besitzt, ist es aber durchaus möglich, Updates und Patches für das Spiel zu laden.

Aus einem Statement des Magazins Ngamer lässt sich daraus schließen, dass es noch einen zusätzlichen Bonus Level für Metroid Prime 3 gibt. Zudem deutete der Entwickler Retro Studios an, dass auch ein Multiplayer Modus später ein herunterladbares Extra sein könnte.

Wikipedia sagt folgendes zum ersten Teil von Metroid Prime:

Dieser Teil spielt chronologisch direkt im Anschluss an das Ur-Metroid. Nach ihrem Sieg auf Zebes trägt die galaktische Föderation Samus auf, eine Weltraumfregatte im Orbit des Planeten Tallon IV zu untersuchen. Die Fregatte wurde von einem fehlgeschlagenem Experiment fast zerstört, als Samus aber den Mutterparasiten, der das eigentliche Problem auf der Station ausgelöst hat, tötet, fällt dieser auf den Hauptreaktor welcher dabei stark beschädigt wird und innerhalb kurzer Zeit zu explodieren droht. Bei Ihrer Flucht aus der Fregatte verliert Samus durch einen Kurzschluss ihre in Metroid erlangten Fähigkeiten. Die Station landet als Wrack auf der Oberfläche von Tallon IV. Auf Tallon IV begegnet Samus einer unbekannten radioaktiven Substanz, dem „Phazon“, die verantwortlich ist für die Verseuchung des Planeten. Die Piraten nehmen mit dem Phazon Mutationsexperimente an diversen Lebensformen vor, unter anderem an sich selbst und an den Metroids. Durch eine Verseuchung ihres Anzugs erhält Samus den Phazon Suit, welcher Samus unempfindlich gegen die meisten Phazon Arten macht. Als auch eine Mutation durch das Phazon entdeckt Samus schließlich den „Metroid Prime“, der im Einschlagskrater eines Meteoriten lebt, und bezwingt ihn im Kampf. Kurz vor seinem Tod entzieht der Metroid Prime Samus noch das Phazon aus ihrem Phazon Suit und einen Teil ihrer DNA. Dadurch entsteht ein Wesen mit dem Namen „Dark Samus“. Sie spielt in Metroid Prime 2 eine wichtige Rolle, da sie sich dort mit den „Ing“ vereint und „Metroid Prime 3“ die Piraten unter ihre Kontrolle bringt.