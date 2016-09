Kanupoloturniere 2008

März

17. Helmuth Karnath Gedächnis Turnier

Dieses Jahr findet das 17. Helmuth Karnath Gedächnis Turnier statt. Dieses Kanupoloturnier wird von dem KSV Rothe Mühle Essen ausgerichtet und findet am 15. und 16. März 2008 im Hauptbad in Essen statt. Spielbeginn am Samstag ist um 7.15 Uhr und am Sonntag um 7.30 Uhr. Gespielt wird im Hallenbad auf zwei Spielfeldern wodurch ein durchgehender Spielbetrieb garantiert ist. Spiele finden in den Klassen Herren LK 1, Damen und Jugend statt.

April

Turnier Helmond

Das Turnier in den Niederlanden findet am 12. und 13. April in Helmond statt.

Turnier in Montigny

Das Turnier in Montigny findet am 19. und 20. April in Frankreich statt.

Mai

Ruhrwacht City Cup

Der 5. Ruhrwacht City Cup findet am 24. und 25. Mai im Naturbad Mühlheim-Styrum statt. Gespielt wir hier auf zwei Spielfeldern. Ausrichter ist die DJK Ruhrwacht Mühlheim.

Juni

2. Bitburger Cup

Der 2. Bitburger Cup findet vom 14.06.08 – 15.06.08 auf 2 Spielfeldern in Erftstadt statt. Es ist ein Turnier der Klasse C und wird vom WSF Liblar ausgerichtet.

Norddeutsche Meisterschaften

Die Norddeutschen Meisterschaften im Kanupolo werden in diesem Jahr von TUS Warfleth ausgerichtet. Es ist ein Turnier der Klasse A und für die Klassen Schüler und Jugend ein Turnier zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Das Turnier wird in 27804 Berne (Am Schulplatz 3) auf einem Nebenfluss der Weser (der Ollen) ausgerichtet. Es wird auf 3 Spielfeldern gespielt werden.

Regionalmeisterschaft Ost (Berliner Meisterschaften)

Zudem findet an diesem Wochenende (14.-15.06.08) die Regionalmeisterschaft Ost (Berliner Meisterschaften) statt. Es ist auch ein Turnier der Klasse A und auch hier wird um die Qualifikation zur DM in den Klassen Schüler und Jugend auf 2 Spielfeldern gespielt. Ausrichter ist der VMW Berlin (Vereinigung Märkischer Wanderpaddler e.V.) auf der Regattastrecke in Berlin-Grünau.

3. Bundesliga-Spieltag

Der 3. Bundesliga-Spieltag der Gruppe A findet am 21.06.08 und 22.06.08 beim Wassersportfreunde Liblar (WSF Liblar) statt. Der 3. BL-Spieltag der Gruppe B findet in Hamburg statt. Ausrichter ist der Alster Canoe Club Hamburg (ACC Hamburg)

NRW-Meisterschaft/ NRW Cup offen/ Gruppenmeisterschaft West

Die NRW-Meisterschaft findet am 26./ 27.06.08 in Duisburg auf der Regattabahn in Wedau statt. Es wird in allen Klassen (Schüler, Jugend, Junioren, Damen und Herren) um den NRW-Meistertitel gespielt. Bei den Klassen Schüler und Jugend geht es zudem um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im Kanupolo. Es ist ein Turnier der Klasse A und die Teams werden auf 3 Spielfeldern spannende Spiele liefern. Ausrichter ist der 1. Meidericher Kanu Club (1. MKC)

38. Internationales Kieler Woche Turnier

Das 38. Internationales Kieler Woche Turnier findet, wie der Name schon sagt während der Kieler Woche (Wochenende: 28.06.08-29.06.08) statt und wird von der Kanu-Vereinigung Kiel (http://www.kv-kiel.de/index.php?id=4) organisiert. Das Turnier ist ein Turnier der Klasse B. Gespielt wird auf 2 Spielfeldern in den Spielklassen Herren und Damen. Ausrichter ist die Kanu-Vereinigung Kiel (KVK).

Juli

4. Bundesliga-Spieltag Duisburg

Der 4. BL-Spieltag findet am 05./ 06.07.08 in Duisburg auf der Regattastrecke in Duisburg-Wedau statt. Es werden beide Gruppen der Herren (A und B) und die BL der Damen auflaufen. Ausrichter ist der 1. Meidericher Kanu Club Duisburg (1. MKC).

Ratzeburger Kanupolo-Turnier

Das Ratzeburger Kanupolo-Turnier findet am 12./ 13.07.08 statt. Gespielt wird auf einem Feld in den Klassen Schüler und Mixed. Es ist ein Turnier der Klasse B. Ausrichter ist der Ratzeburger Kanu Club (RKC)