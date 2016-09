GTA-Xtreme Gewinnspiel

Als ich gerade nach dem Kauf von Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City via Steam noch auf die Fertigstellung des Downloads gewartet habe und daher einschlägige GTA Fansites nach aktuellen News abklapperte bin ich auf das Gewinnspiel von GTA-Xtreme in Zusammenarbeit mit GameStar gestoßen.

Was kann man gewinnen?

Sicherlich die wichtigste Frage und im Falle dieses Gewinnspiels gibt es auch eine zufriedenstellende Antwort: Der Erste Preis ist die Prestige Edition von Modern Warfare 2 für die Xbox 360, also dieses All-In-One-Premium-Paket mit Nachtsichtgerät inkl. einer Büste (Edition „Soap MacTavish“) als Halter und weiteren Dreingaben für CoD-Fans, wie etwa einem Gutschein zum Download der Call of Duty Classics oder dem Bildband „Hinter feindlichen Linien“. Achja: Modern Warfare 2 ist natürlich auch enthalten.

Aber auch der 2. Preis kann sich sehen lassen: Zu gewinnen gibt es Lego Indiana Jones 2, ebenfalls für die Xbox 360. Ich denke auch hier braucht man nicht mehr viel zu sagen – den Spielspaß scheint Lego nicht nur bei den kleinen Plastik-Steinchen patentiert zu haben.

Wie kann man teilnehmen?

Am besten einfach mal bei GTA-Xtreme vorbeischauen.

Aber wie sowohl der Gewinnspielname als auch der Titel dieses Artikels schon suggerieren: Beeilt euch, Einsendeschluss ist der 30. April !

Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück, auch wenn ich mich natürlich selber gerne zu den glücklichen Gewinnern zählen würde, um meine noch recht klägliche Xbox-360-Sammlung erweitern zu können.

Update: Hauptpreis gewonnen ! War allerdings aufgrund der geringen Teilnehmerzahl (3 Personen) nicht sonderlich schwer 😀 Ich kann wirklich nur jeden ermuntern, bei zukünftigen Gewinnspielen mitzumachen, da man aufgrund des scheinbar geringen Interesses seitens der Community sehr gute Chancen hat.