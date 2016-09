Google bald ohne unterstrichene Links

Langsam aber sich krempelt Google sein Seitendesign um: So kam zunächst die Verschiebung der Links für die normale Websuche, die Google Bildersuche und die weiteren Links, die man eh nie richtig beachtet hat von einer Platzierung direkt über dem Suchfeld zu einer seperaten Leiste im Header. Und nun wurden sogar die Unterstriche für die Links entfernt, was mir bei der Suche nach Berlin Webdesign auffiel.



Das die Unterstriche bei den Links in den Google Suchergebnissen fehlten, fiel mir zunächst gar nicht direkt auf. Jedoch wirkte die Ergebnisseite ziemlich leer, weshalb ich einige Zeit verwirrt nach der Ursache suchte, bis es mir wir Schuppen von den Augen viel: Google verzichtet seit neustem Web 2.0 typisch auf die Unterstriche bei den Links. Aber auch beim Hovern der Links ((hovern = mit der Maus über einen Link fahren, die Maus über einen Link bewegen)) werden keine Unterstriche angezeigt.

Style auf Kosten der Usability ?

Ohne Unterstriche sehen die Suchergebnisse zwar deutlich moderner aus, aber vor allem beim auswählen von einzelnen Suchergebnisseiten im Footer fehlt meiner Mainung nach die Rückmeldung, dass man auch tatsächlich mit der Maus über der Zahl ist. Aber das ist sicherlich kein großes Problem, da die meisten User sowieso…

… nur die erste Suchergebnisseite betrachten.

… auf den Vorwärts-Link klicken, wenn sie die Ergebnisse der 2. Seite einsehen wollen.

Google Suchfeld auch im Footer

Gerade eben ist mir dann auch noch eine weitere Neuerung aufgefallen: Seit kurzem gibt es auch ein Suchfeld im Footerbereich. Das ganze ist nicht nur ansprechend verpackt, sondern auc äußerst nützlich: Findet man auf der ersten Seite der Google Suchergebnisse nichts von Interesse, so kann man einfach eine neue Suche mit anderem Keyword / Suchwort starten.



Allerdings bedeutet das Google Footer Suchfeld auch, sollte es sich etablieren und genutzt werden, das Todesurteil für alle Seiten, welche sich bei Top-Keywords auf Seite 2 tummeln. Denn so werden die Suchenden noch mehr mit der Nase darauf gestoßen, doch lieber ein anderes Keyword einzugeben. Allerdings wird bis dahin sicherlich noch einige Zeit vergehen, denn das Suchfeld fällt einem nicht sofort auf und die Nutzer müssen erst einmal ihren Such-Rhythmus ((habe gerade „Rüttmus“ geschrieben, ich glaube, ich sollte mal aus der Sonne gehen)) ändern.