Fußball-WM 2010 in Südafrika

Die 19. Fußball Weltmeisterschaft wird vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2010 zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent in Südafrika ausgetragen. Dies beschloss am 15. Mai 2004 das Exekutivkomitee der FIFA in Zürich.

Die Stadien:

Für die WM in Südafrika werden zurzeit 5 Stadien gebaut, bzw. umgebaut und renoviert. Weitere 5 werden Austragungsorte sein:

FNB-Stadion Johannesburg:

Das FNB-Stadion in Johannesburg (Soccer City) wird bis 2009 komplett modernisiert und überdacht und soll von ca. 80.000 Zuschauerplätzen auf 96.000 Plätze erweitert werden. In diesem Stadion sollen das Eröffnungsspiel und das Endspiel der WM stattfinden.

King-Senzangakhona-Stadion Durban:

Im zweitgrößten Stadion der WM findet ein Halbfinalspiel der WM statt. Es wird rund 70.000 Zuschauer fassen. Das alte King’s-Park-Stadion macht für das rund 1,6 Mrd. Rand teure neue Stadion Platz. beim neuen Stadion beeindrucken vor allem die zwei etwa 100 m hohen Stahlbögen, die die multifunktionale Sportstätte überspannen. Diese Stahlbögen wurden in Hannover gefertigt und dann in Einzelteilen per Schiff nach Afrika transportiert.

African Renaissance Stadium/ Green Point Stadium Kapstadt

Das African Renaissance Stadium/ Green Point Stadium (Stadion) in Kapstadt ist das drittgrößte Stadion der WM in Südafrika 2010. In ihm sollen rund 68.000 Zuschauer Platz finden. Im Mehrzweck Green Point Stadium haben rund 18.000 Zuschauer Platz gefunden. Jetzt wird für die WM 2010 ein komplett neues Stadion unter dem Projektnamen African Renaissance Stadium erbaut. Das Green Point Stadium wurde 2006 Abgerissen. Das neue Stadion wird rund 280 Mio. € kosten.