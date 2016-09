Die Mitgliederliste der britischen BNP (von vielen als der NPD vergleichbar dargestellt) online

Montag abend geschah es, dass ein ehemaliges Mitglied der britischen BNP (British National Party) die komplette Mitgliedsliste online gestellt hat, um sie in den Dreck zu ziehen. Somit stehen rund 13.500 Mitgliederdaten (Name, Telefonnummer, Geburtsdatum, Datum des Beitritts, Alter, Anzahl der Kinder, Adresse, Telefonnummer, Job etc.) von Leuten, die dieser Politischen Partei angehören online, welchen Lehrer, Polizisten, Soldaten etc. einschließt.

Fragwürdig ist eher, dass diese Liste ebenfalls die Namen der Kinder jeglicher Mitglieder einschließt, die eventuell nicht einmal in dem selben Haushalt wohnen, aufgrund der Mitgliedschaft der Partei des Elternteils.

Es gab sehr viele wütende Rechtsangehörige, die sich darüber mit Kommentaren wie diesen aufgeregt haben:

„I’ve just had a call, I’m on it to. I want my fucking member money back, like has been mentioned here, I could lose my fucking job. I’m bloody angry.“

Zu Deutsch:

„Ich wurde grade angerufen, Ich bin auch auf dieser Liste. Ich möchte mein verficktes Mitgliedsgeld zurück, wie hier stand, ich kann meinen verfickten Job verlieren. Ich bin verdammt wütend.“

(wortwörtliche übersetzung für „bloody“ (blutig) nicht benutzt, da dies im Deutschen nie benutzt wird)

Ein Kommentar eines Anti-Rechtsparteiisten:

„The most shocking thing is some of the comments by the names!

God help anyone who is in the army, the prison service, health care, police officer or a teacher.

You’re all fucked!“

Zu Deutsch:

„“Das schockierendste sind die Kommentare neben deren Namen!

Gott hilf denen, die in der Armee sind, im Gefängnis arbeiten, im Kranken Service (Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwester, etc.), Polizist Offizier oder Lehrer sind.“

Ihr seit alle gefickt!“

Viele Briten suchen noch nach dieser Liste, um nach Leuten in ihrer Umgebung zu schauen, die dieser anzuzweifelnden Partei angehören.

Die BNP ist bereits dabei, jegliche Seiten mit diesem Inhalt zu löschen und mir selbst ist es noch nicht gelungen, an diese Liste zu kommen.

Dies ist einer von vielen Vorfällen in Folge, wo der britische Staat oder Parteien wichtige Daten verloren haben, bzw in denen diese an unberechtigte gingen.

Vorige Vorfälle waren beispielsweise der Verlust jeglicher Daten von Mitgliedern der Armee, der Mitarbeiter der „Royal Bank of Scotland“ (Eine der zwei schottischen Banken, die Geld drucken dürfen), etc.

Viele Mitglieder der BNP fürchten Gewalt nach diesem Vorfall und Mitgliederder BNP haben bereits Kommentare geäußert, in denen sie zum Ausdruck brachten, dass sie ungerne derjenige wären, der diese Liste online gestellt hat, da dieser bald merken wird, dass es einer der größten Fehler seines Lebens waren.

Somit kann man beinahe davon ausgehen, dass, sollte derjenige gefunden werden, der diese Liste veröffentlicht hat, dieser bald Drohbriefe erhalten wird, angegriffen wird, oder, im schlimmsten Falle, ermordet wird, was keinesfalls ausschließbar ist.

Es gibt sehr viele Leute, die schadenfroh sind, dass die BNP eine solch wichtige Liste verlieren, jegliche Mitglieder in Gefahr bringen.

Eine Frage, die sich mir stellt, ist, warum diese Liste für alle rund 13,500 Mitglieder verfügbar war, da man so etwas durchaus befürchten bzw. erwarten könnte, vorallem in den britischen Ländern, deren Bewohner sich zum Großteil sehr gegen Regeln auflehnen, vorallem gegenüber Leuten, die sie als Nazis oder Rassisten sehen – und viele Briten sehen jegliche BNP Mitglieder als Rassisten oder Nazis an.