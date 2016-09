Das größte Stadion der Fußball WM 2010 in Südafrika

Das größte Fußballstadion, in dem bei der WM 2010 in Südafrika gespielt werden wird ist das FNB-Stadion (First National Bank-Stadion) in Johannesburg (Soccer City) Es soll bis 2009 komplett modernisiert und überdacht werden. Zurzeit befinden sich 80.000 Zuschauerplätze im Stadion, die aber auf 96.000 Plätze erweitert werden sollen. Es liegt im Süd-Westen der Stadt in der Nähe des Messezentrums NASREC und dem Township Soweto. Da um das FNB-Stadion noch weitere Gebäude stehen, wird es auch oft als Soccer City bezeichnet. In diesem Stadion, für das man sich zur Fußballweltmeisterschaft 2010 noch einen neuen Namen ausdenken wird, sollen das Eröffnungsspiel und das Endspiel der WM stattfinden. Das Stadion wird 117 Logen, exquisite Restaurants, mehr als 6.000 Business-Seats und ein modernes Sendezentrum beinhalten.

Der Umbau:

Der Umbau des FNB-Stadion wird rund 205 Moi. € kosten ! Nach dem Umbau soll die Fassade des Stadions dem traditionellen Trinkgefäß, der Kalebasse ähneln. In der Zeit vor dem Umbau trug der südafrikanische Fußballverein Kaizer Chiefs seine Heimspiele in dem Stadion aus.

FIFA Zentrale während der WM 2010:

Direkt neben dem neuen Stadion wurde die Zentrale des Südafrikanischen Fußballverbandes (SAFA) erbaut. Die FIFA wird während der WM in Südafrika 2010 dort Station beziehen. Das Highlight am Gebäude der SAFA ist die Eingangshalle mit dem spektakulären 16m großen, gewölbten Dach. Durch die Kuppel wird die Größe der Eingangshalle verdreifacht. Sie dient als Museum der Geschichte des südafrikanischen Fußballs. Zentral werden auf einer speziellen Leinwand Fußballvideos gezeigt