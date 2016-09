Unentschieden gegen Finnland

6:0 gegen Liechtenstein:

Am 06.09.2008 ist der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein grandioser 6:0 Auftaktsieg bei Qualifikation zur Fußball WM 2010 in Südafrika gelungen. Bis zu 50 min hielten die Gegner aus Liechtenstein noch mit, doch dann reichten ihre konditionellen Kräfte nicht mehr aus, um der deutschen Fußball Nationalmannschaft viel Gegenwehr zu leisten. Durch Tore von Lukas Podolski (21., 48.), Simon Rolfes (65.), Bastian Schweinsteiger (66.), Thomas Hitzlsperger (76.) und Heiko Westermann (86.) war der Pflichtsieg nach etwas mehr als 90min perfekt.

In der ersten Halbzeit stand die Löw-Elf einer gut organisierten Abwehr gegenüber und so fiel der 1:0 Halbzeitstand weniger deutlich aus als das Endergebnis (6:0). In der zweiten Hälfte des Spiels zeigte sich jedoch, wer Platzhirsch ist und so folgten 5 weitere Tore, die den Sieg der deutschen Elf perfekt machten. Die Torschützen Lukas Podolski (21., 48.), Simon Rolfes (65.), Bastian Schweinsteiger (66.), Thomas Hitzlsperger (76.) und Heiko Westermann (86.) ließen die mitgereisten deutschen Fans oft jubeln und auch wenn Miroslav Klose wieder einmal nicht das Runde im Eckigen versenken konnte, war es doch eine gute Leistung der Löw Elf, die auf mehr hoffen lässt.

Deutschland-Finnland 3:3 in Helsinki:

Das am darauf folgenden Wochenende stattfindende Spiel gegen Finnland fiel weniger deutlich aus. Nach 33min lies Jonatan Johansson die deutschen Fußballfans wegen seines Treffers zum 1:0 für Finnland zusammenzucken. Doch Miroslav Klose lies Deutschland nach einem Zuspiel von Piotr Trochowski wieder hoffen. Wahrscheinlich waren die deutsche Fußball Nationalmannschaft in der 43. min schon mit einem Bein in der Kabine als Mika Väyrynen den Ball im Netz versenkte. Dies machte die Jungs von Jogi Löw wieder wach und schon nach 2min in der 45. min konnte erneut Miroslav Klose zum 2:2 per Kopfball nach Ecke treffen. So konnte die deutsche Mannschaft noch mit einem 2:2 in die Halbzeitpause gehen!

Nach der Halbzeit ein unverändertes Bild: Finnland geht in Führung wie auch schon in der ersten Halbzeit! Daniel Sjölund hatte in der 53.min per Kopfball ins Tor getroffen. Schließlich konnte (wer auch sonst) erneut Miroslav Klose zum 3:3 Endstand aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielen. Somit ist er der klare match-winner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft!

Tabellenstand in der Gruppe 4 zur WM-Qualifikation:

1) Deutschland (4 Punkte)

2) Russland (3 Punkte – allerdings erst ein Spiel)

3) Wales

4) Finnland

5) Aserbaidschan

6) Liechtenstein

Weitere Ergebnisse des Abends:

Russland – Wales 2:1

Aserbaidschan – Liechtenstein 0:0

Die nächsten Spiele der deutschen aus Gruppe 4:

11.Oktober 2008: Deutschland – Russland und am 15.Oktober 2008: Deutschland – Wales