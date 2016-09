5. Ruhrwacht City Cup

Das Kanupoloturnier der DJK Ruhrwacht wird am kommenden Wochenende (24.-25. Mai 2008) im Naturbad Mühlheim Styrum ausgetragen. In den Klassen Herren, Damen, Jugend und Schüler kämpfen die Teams um die Titel.

Es haben 23 Mannschaften aus 9 Vereinen gemeldet: KG Wanderfalke Essen, KRM Essen, WSF Liblar (aus Erftstadt), WSV de Wittsee (Nettetal), WSV Osnabrück, 1. MKC Duisburg, WSV Niederrhein Duisburg, KK Pirat Bergheim (Titelverteidiger des Wanderpokals) und Lokalmatador DJK Ruhrwacht.

Während des gesamten Turnierverlaufs ist das Schwimmbad für den Öffentlichen Badebetrieb gesperrt, doch Zuschauer sind sehr willkommen. Das Turnier beginnt an beiden tagen um 7.30 Uhr und endet am Samstag um 21.00 Uhr. Am Sonntag finden die Endspiele, unterstützt von einem DJ, um 13.00 Uhr statt. Die Siegerehrung soll um 16.15 stattfinden.

Für das leibliche Wohl ist durch die DJK Ruhrwacht gesorgt. Reichhaltiges Frühstücksangebot, sowie Kaffee- & Kuchenangebot werden angeboten.